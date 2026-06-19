Paura nella notte al Parco Archeologico Naturalistico di Longola, a Poggiomarino, dove un incendio è divampato all’interno dell’area costringendo all’intervento i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

L’allarme è scattato intorno alle 2.10. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri della stazione di Poggiomarino, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato un casolare abbandonato presente all’interno del sito archeologico. L’intervento dei soccorritori ha consentito di domare il rogo prima che potesse estendersi ad altre zone del parco.

Fortunatamente non si registrano feriti e, soprattutto, non sarebbero stati danneggiati reperti, strutture o beni di valore archeologico custoditi nell’area.

Sono attualmente in corso accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Un sito unico nel suo genere

Il Parco Archeologico di Longola rappresenta uno dei ritrovamenti più importanti effettuati in Campania negli ultimi decenni. Scoperto nel 2000 tra i territori di Poggiomarino, Sarno e San Valentino Torio, il sito ha restituito testimonianze di un antico insediamento fluviale risalente all’età protostorica.

Gli studi condotti nel corso degli anni hanno evidenziato la presenza di un importante centro commerciale e produttivo sviluppatosi lungo il fiume Sarno, caratterizzato da canali navigabili, approdi e strutture realizzate in legno.

Un patrimonio storico e archeologico di grande valore che continua a rappresentare un punto di riferimento per la ricerca e la valorizzazione del territorio.

Le indagini proseguono per accertare le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità.