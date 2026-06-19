Tragedia questa mattina nel centro di Positano, dove un turista straniero ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava insieme alla moglie lungo Via Pasitea.

L’uomo, in vacanza nella Costiera Amalfitana, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo sotto gli occhi della consorte e di alcuni passanti presenti in zona.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale di Positano. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Secondo una prima valutazione clinica, la causa sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Restano comunque in corso eventuali accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’evento.

Tra le ipotesi al vaglio vi è anche il possibile ruolo delle alte temperature registrate in queste ore in Costiera Amalfitana, che potrebbero aver contribuito ad aggravare le condizioni dell’uomo, senza però alcuna conferma ufficiale al momento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Positano e la Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità lungo Via Pasitea, temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso.

La salma è ora a disposizione dell’autorità competente per gli adempimenti di rito.

L’episodio ha suscitato profonda commozione tra residenti e turisti presenti nella zona.