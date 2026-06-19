Proseguono gli sviluppi giudiziari legati allo scioglimento del Consiglio comunale di Sarno per infiltrazioni della criminalità organizzata. Nelle scorse ore sarebbero stati notificati dodici avvisi di garanzia ad altrettante persone nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica.

Tra i destinatari dei provvedimenti figurerebbero ex amministratori comunali, professionisti e tecnici che negli anni hanno ricoperto ruoli all’interno dell’amministrazione cittadina. Al momento il contenuto delle contestazioni non è stato reso noto e resta coperto dal riserbo investigativo.

L’attività della magistratura si inserisce nel quadro delle verifiche che hanno portato il Consiglio dei Ministri, lo scorso 4 giugno, a deliberare lo scioglimento del Comune di Sarno dopo gli accertamenti effettuati dalla commissione d’accesso nominata dal Ministero dell’Interno.

Nel corso delle verifiche erano stati analizzati numerosi atti amministrativi, procedure urbanistiche, affidamenti, appalti e concessioni, con l’obiettivo di accertare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata sull’attività dell’ente.

Tra le vicende finite sotto la lente degli investigatori vi sarebbe anche quella relativa alla nomina dell’avvocata Rubina Pignataro all’interno del Nucleo di Valutazione del Comune. La professionista era stata nominata per svolgere l’incarico fino al 2027, ma la sua esperienza nell’organismo comunale si era conclusa anticipatamente dopo gli sviluppi di un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e condotta dalla Guardia di Finanza.

Nel marzo 2025, infatti, Pignataro era stata raggiunta da una misura interdittiva nell’ambito di un’indagine che aveva coinvolto complessivamente diverse persone. Successivamente il sindaco di Sarno dispose la revoca dell’incarico, richiamando la necessità di tutelare l’immagine e il corretto funzionamento dell’ente.

Al centro dell’attenzione investigativa vi è anche la figura di Massimo Graziano, il cui nome compare in diversi filoni d’indagine che hanno contribuito ad accendere i riflettori sui rapporti tra politica, amministrazione e contesti ritenuti di interesse investigativo.

Con la notifica dei dodici avvisi di garanzia si apre ora una nuova fase dell’inchiesta. Gli accertamenti della Procura sono finalizzati a verificare eventuali responsabilità individuali e a fare ulteriore chiarezza sugli elementi che hanno portato allo scioglimento dell’amministrazione comunale.

Come previsto dall’ordinamento, gli avvisi di garanzia rappresentano uno strumento di tutela per gli indagati e consentono loro di partecipare agli atti d’indagine, senza costituire in alcun modo un giudizio di colpevolezza.