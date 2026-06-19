Una mobilitazione partecipata e trasversale per chiedere la riapertura dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Amministratori, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi comuni del Salernitano hanno preso parte alla manifestazione promossa a sostegno del presidio sanitario cittadino.

In prima linea il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che da tempo porta avanti la battaglia per il rilancio dell’ospedale e per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

Nel corso della manifestazione è stato ribadito come la richiesta non riguardi soltanto la città di Scafati, ma un’ampia area della provincia che necessita di strutture sanitarie efficienti e facilmente accessibili. Al centro dell’iniziativa il diritto alla salute, la sicurezza dei cittadini e la necessità di garantire servizi essenziali a migliaia di persone.

Tra striscioni, interventi e momenti di confronto, dalla piazza è emerso un messaggio chiaro: restituire all’ospedale Mauro Scarlato un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria territoriale.

I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul futuro della struttura, considerata strategica per rispondere alle esigenze sanitarie dell’intero comprensorio.

La mobilitazione rappresenta un nuovo capitolo di una vertenza che da anni coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni locali, uniti nella richiesta di maggiori servizi e investimenti per la sanità pubblica.