Una tragedia ha scosso le comunità di Boscoreale e Boscotrecase. Nella notte ha perso la vita Francesco Cuomo, 23 anni, giovane manager del McDonald’s di Pagani, rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale mentre stava facendo rientro a casa dopo una giornata di lavoro.

L’incidente si è verificato lungo via Panoramica, a Boscotrecase. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un grosso masso situato ai margini della carreggiata.

L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Le gravissime ferite riportate nell’urto non gli hanno lasciato scampo.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per chiarire le cause dell’incidente e non escludono alcuna ipotesi. Tra gli aspetti al vaglio vi è anche la possibilità che il giovane possa essere stato coinvolto indirettamente da un altro veicolo che, eventualmente, si sarebbe poi allontanato dal luogo del sinistro.

Per questo motivo vengono ricercati eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili agli accertamenti. Lo scooter è stato posto sotto sequestro mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami previsti dalla procedura.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Francesco Cuomo si è diffusa rapidamente tra amici, colleghi e conoscenti, suscitando profondo dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network, dove il giovane viene ricordato come una persona educata, disponibile e benvoluta da tutti.

Anche il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia attraverso un messaggio di cordoglio a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale

L’ennesimo incidente mortale ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza di via Panoramica, strada già segnata in passato da numerosi sinistri anche gravi.

Nelle ore successive alla tragedia, diversi cittadini hanno chiesto interventi mirati per migliorare la sicurezza dell’arteria, sollecitando misure capaci di ridurre il rischio di nuovi incidenti e garantire maggiore tutela agli automobilisti e ai motociclisti che quotidianamente percorrono la zona.

Mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto, resta il dolore per la scomparsa di un giovane di appena 23 anni, strappato troppo presto all’affetto dei suoi familiari e dei suoi amici.