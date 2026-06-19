Mattinata movimentata a Tramonti, in Costiera Amalfitana, dove una discussione scoppiata all’interno di una macelleria si è trasformata in una violenta colluttazione che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e dei soccorritori.

L’episodio si è verificato intorno alle 11.30 e ha coinvolto tre uomini residenti in zona, di 28, 48 e 52 anni. Tra i protagonisti della vicenda vi sarebbero anche i titolari dell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per motivi riconducibili a precedenti dissapori tra le persone coinvolte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbero tensioni legate a un incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi e che avrebbe interessato alcuni familiari dei protagonisti.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino allo scontro fisico, sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nell’esercizio commerciale e nelle immediate vicinanze.

Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno riportato la situazione alla calma e proceduto all’identificazione dei soggetti coinvolti.

I tre uomini hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione per le cure necessarie. Le prognosi emesse dai sanitari variano da cinque a trenta giorni.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

L’episodio ha suscitato notevole attenzione nella comunità locale, anche per il luogo in cui si è verificato e per la presenza di numerosi testimoni al momento dei fatti.