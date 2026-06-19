Si inasprisce il confronto tra le organizzazioni sindacali USB e OR.S.A. e l’azienda EAV sulla carenza di autisti nel settore del trasporto su gomma. L’incontro nell’ambito della procedura di raffreddamento si è concluso senza un accordo, aprendo ora la strada al coinvolgimento della Prefettura.

Al centro della vertenza c’è la cronica mancanza di personale alla guida degli autobus, una situazione che, secondo i sindacati, rischia di compromettere il regolare svolgimento del servizio soprattutto in vista dell’estate, periodo caratterizzato da un aumento della domanda di mobilità e dei flussi turistici.

La denuncia dei sindacati

USB e OR.S.A. attribuiscono le difficoltà organizzative anche al trasferimento di numerosi autisti verso altri servizi aziendali, tra cui la gestione dei passaggi a livello, senza che vi sia stato un adeguato ricambio del personale.

Le sigle sindacali chiedono l’avvio di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di operatori di esercizio, ritenendo insufficiente il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, il fabbisogno di personale sarebbe significativo e richiederebbe interventi strutturali piuttosto che soluzioni temporanee.

Le preoccupazioni per l’organico

Tra i timori espressi dai sindacati vi è anche la possibilità che parte degli autisti attualmente impiegati attraverso agenzie interinali possa scegliere altre realtà del trasporto pubblico, considerate più vantaggiose sotto il profilo economico e contrattuale.

Una situazione che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, rischierebbe di aggravare ulteriormente le difficoltà già esistenti.

Le criticità segnalate

Nel corso della vertenza sono state inoltre sollevate questioni relative all’organizzazione del lavoro. USB e OR.S.A. denunciano infatti difficoltà nella concessione delle ferie al personale di ruolo e ai lavoratori somministrati, soprattutto in vista della stagione estiva.

Le organizzazioni sindacali sostengono che l’attuale gestione dell’organico stia determinando carichi di lavoro sempre più pesanti per il personale in servizio.

Ora la mediazione della Prefettura

Dopo il mancato accordo, la vertenza sarà ora esaminata dalla Prefettura di Napoli nel tentativo di individuare una soluzione condivisa tra azienda e sindacati.

Qualora il confronto non dovesse portare a risultati concreti, le organizzazioni dei lavoratori non escludono il ricorso a iniziative di protesta, compreso uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sul trasporto pubblico regionale.

La trattativa entra quindi in una fase decisiva, mentre utenti e pendolari attendono sviluppi che possano garantire continuità e regolarità ai servizi di mobilità sul territorio campano.