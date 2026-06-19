Momenti di paura questa mattina al valico di Chiunzi, nell’area compresa tra i comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.
Il veicolo si trovava negli spazi di sosta nei pressi del valico quando, per cause ancora da accertare, è divampato l’incendio che ha rapidamente interessato l’intera automobile.
Determinante il primo intervento di un agente della Polizia Municipale di Corbara, che ha immediatamente dato l’allarme attivando i colleghi del comando di Sant’Egidio del Monte Albino e i Vigili del Fuoco.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i caschi rossi, che hanno domato le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle aree circostanti.
Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incendio vi sarebbe un guasto di natura accidentale del veicolo.
A bordo dell’auto era presente il conducente, che è riuscito a uscire tempestivamente dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo, rimanendo illeso.