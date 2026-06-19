Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Vico Equense con le accuse di rapina e atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata del figlio.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane, una 23enne, stava passeggiando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando avrebbe incrociato il padre del suo ex compagno.

L’uomo le avrebbe chiesto di raggiungerlo attraversando la strada. Al rifiuto della ragazza, il 66enne si sarebbe avvicinato, afferrandola alle spalle e sottraendole con la forza il telefono cellulare.

Dopo l’accaduto, la giovane si è recata presso la stazione dei Carabinieri per denunciare quanto avvenuto. Proprio mentre stava formalizzando la denuncia, il 66enne si sarebbe presentato negli uffici dell’Arma.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe consegnato la scheda Sim estratta dal telefono, trattenendo però il cellulare. Un comportamento che ha portato i militari a intervenire immediatamente.

Nel corso della denuncia, la 23enne avrebbe inoltre raccontato che l’episodio non sarebbe stato isolato. La giovane avrebbe infatti riferito ai Carabinieri di aver subito atteggiamenti ostili da parte dell’uomo già dopo la fine della relazione sentimentale con il figlio.

Al termine degli accertamenti, il 66enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse contestate, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi sulla vicenda.