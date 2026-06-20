Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a bordo di un autobus di linea in servizio sulla tratta Amalfi-Pogerola. Un gesto improvviso e pericoloso ha provocato il ferimento di una giovane donna e attimi di panico tra i numerosi passeggeri presenti sul mezzo.

L’episodio si è verificato poco dopo la partenza da Amalfi. Secondo una prima ricostruzione, un giovane sarebbe sceso dal pullman nei pressi della fermata di Papa Leone X e, subito dopo, avrebbe raccolto una grossa pietra dal margine della carreggiata, scagliandola contro uno dei vetri laterali dell’autobus.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha mandato in frantumi il cristallo in corrispondenza della porta anteriore destinata alla discesa dei passeggeri. Numerose schegge di vetro sono finite all’interno del mezzo.

A riportare le conseguenze più serie è stata una ragazza di circa 25 anni, residente a Pogerola, che si trovava seduta vicino al finestrino colpito. La giovane, impiegata nel settore turistico e diretta a casa dopo il turno di lavoro, è stata raggiunta dai frammenti di vetro al volto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna è stata assistita dai presenti e successivamente trasferita al Pronto Soccorso di Castiglione, dove i sanitari hanno provveduto a medicare le ferite e ad applicare alcuni punti di sutura. Fortunatamente non sarebbero stati riportati danni agli occhi.

Sul bus si sono vissuti momenti di forte tensione. A bordo erano presenti numerosi residenti e turisti che hanno assistito increduli alla scena. La corsa è stata sospesa e l’azienda di trasporto ha predisposto un mezzo sostitutivo per consentire ai passeggeri di raggiungere la destinazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, il presunto responsabile sarebbe un 19enne residente nella frazione di Pogerola. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno approfondendo ogni elemento utile per chiarire quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono per fare piena luce su un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che ha scosso profondamente la comunità locale.