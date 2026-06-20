Nuove segnalazioni arrivano da via Cimitero Vecchio, ad Angri, dove questa mattina, intorno alle 7.30, alcuni cittadini hanno documentato la presenza di numerosi sacchi di rifiuti lasciati lungo la strada.

Secondo quanto riferito dai residenti, il problema si ripeterebbe con una certa frequenza e sarebbe legato al mancato rispetto delle regole previste per la raccolta differenziata e per il calendario di conferimento dei rifiuti.

Le immagini diffuse dai cittadini mostrano sacchi e materiali depositati in modo irregolare, creando disagi e contribuendo al degrado dell’area. Una situazione che alimenta il malcontento di chi rispetta quotidianamente le norme e si impegna per mantenere pulita la città.

«Ci sono persone che continuano ad abbandonare i rifiuti senza rispettare i giorni di conferimento e senza effettuare correttamente la raccolta differenziata», lamentano alcuni residenti della zona.

L’episodio riaccende il dibattito sul fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una problematica che interessa diverse aree del territorio e che richiede maggiore senso civico da parte dei cittadini, oltre a controlli mirati per individuare e sanzionare eventuali responsabili.

I residenti chiedono interventi e verifiche affinché situazioni simili non continuino a ripetersi, tutelando il decoro urbano e la vivibilità dei quartieri.

Redazione