Grande entusiasmo a Santa Maria di Castellabate per Alessandro Siani, protagonista di uno dei momenti più attesi dai fan al termine delle riprese di Bentornati al Sud.

In una piazza gremita, tra applausi, sorrisi e decine di cellulari alzati per immortalare l’evento, il pubblico ha salutato con calore l’attore e regista napoletano, da anni tra i volti più amati del cinema italiano.

L’incontro ha regalato momenti di grande partecipazione e confermato il forte legame tra Castellabate e la celebre saga cinematografica che ha contribuito a rendere ancora più conosciuto il borgo cilentano in tutta Italia.

Alessandro Siani si è concesso all’affetto dei presenti tra foto, saluti e ringraziamenti, ricevendo l’abbraccio di una comunità che continua a sentirsi parte integrante di una storia entrata nel cuore di milioni di spettatori.