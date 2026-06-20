Una storia che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico si è trasformata in un esempio di sensibilità e attenzione grazie all’intervento degli operatori della Metellia Servizi.

Due micini appena nati sono stati ritrovati nei pressi dei contenitori per la raccolta dell’umido, dove erano stati abbandonati e lasciati al loro destino. I cuccioli sono stati notati dagli addetti impegnati nel servizio di raccolta rifiuti, che si sono immediatamente fermati per soccorrerli.

Il ritrovamento ha suscitato indignazione e commozione tra i cittadini e i volontari impegnati nella tutela degli animali. I due gattini, fortunatamente vivi, sono stati messi in sicurezza e ora si cerca una soluzione per garantirne la sopravvivenza.

A lanciare un appello è stata l’animalista Teresa Salsano, legata al Canile di Cava de’ Tirreni, che attraverso i social ha chiesto aiuto per trovare una gatta balia o persone disposte ad accudire i piccoli.

«Qualcuno ha una mamma gatta o una balia umana che possa prendersi cura di loro? Sono di una tenerezza disarmante», ha scritto nel suo appello.

Il Canile di Cava de’ Tirreni si è attivato per seguire la vicenda e individuare una sistemazione adeguata per i due cuccioli, che necessitano di cure costanti e attenzioni particolari vista la tenerissima età.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono degli animali, una pratica ancora troppo diffusa che mette a rischio la vita di creature indifese e che può comportare conseguenze anche sul piano legale.

Grazie alla prontezza degli operatori ecologici, però, questa storia ha avuto una possibilità di lieto fine. Ora la speranza è che per i due micini possa arrivare presto una nuova casa e tanto affetto.