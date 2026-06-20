Sanità e territorio. Amministratori, cittadini e associazioni mobilitati per il Mauro Scarlato. Aliberti: “necessario restituire servizi essenziali alla comunità

Dodici anni di attesa

Sono trascorsi dodici anni dalla chiusura dei reparti di emergenza tradizionali dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati, una struttura che nel tempo ha visto ridimensionare il proprio ruolo all’interno della rete sanitaria territoriale. Una situazione che continua ad alimentare il dibattito pubblico e le richieste di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali che chiedono un rilancio concreto del presidio ospedaliero.

La mobilitazione del territorio

Da Scafati è partito un messaggio forte e unitario. Amministratori locali, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali provenienti da diverse realtà del Salernitano si sono ritrovati al fianco del sindaco Pasquale Aliberti per sostenere la richiesta di riapertura dell’ospedale Mauro Scarlato. Una mobilitazione che punta a riportare al centro dell’agenda politica il tema del diritto alla salute e dell’accesso ai servizi sanitari.

Una richiesta condivisa

Nel corso dell’iniziativa è emersa con forza la convinzione che il territorio abbia bisogno di risposte concrete. La riattivazione di servizi ospedalieri adeguati viene considerata una necessità per garantire assistenza, sicurezza e tutela ai cittadini. La richiesta che arriva da Scafati è quella di restituire piena funzionalità a una struttura ritenuta strategica per l’intero comprensorio.

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