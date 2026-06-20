A pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto le comunità di Boscoreale e Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo, il giovane 23enne che lavorava presso il McDonald’s di Pagani e deceduto in un incidente stradale lungo la Panoramica, ha voluto diffondere una nota per ricordarlo e chiarire alcuni aspetti legati all’accaduto.

«Nel sinistro non hanno avuto alcun ruolo la velocità né altri fattori legati alla condotta di guida di Francesco», spiegano i familiari, sottolineando come il giovane fosse «da sempre un guidatore prudente, responsabile e giudizioso».

Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’incidente sarebbe stato causato da una tragica fatalità. «L’impatto mortale sarebbe riconducibile alla presenza di un grosso masso sul ciglio della carreggiata, rivelatosi purtroppo inevitabile», si legge nella nota diffusa nelle ultime ore.

Mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, parenti e amici continuano a ricordare Francesco come un ragazzo esemplare, apprezzato da tutti per il suo carattere e la sua dedizione al lavoro.

«Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo d’oro, animato da un forte senso civico, da grande maturità e da un amore autentico per la vita», raccontano i familiari.

Francesco aveva costruito con impegno il proprio percorso professionale, ricoprendo un ruolo di responsabilità all’interno del McDonald’s di Pagani. Nonostante la giovane età, guardava al futuro con entusiasmo e aveva già raggiunto importanti traguardi personali.

«Aveva appena realizzato il sogno di acquistare un’auto tutta sua e stava già lavorando per raggiungere un nuovo obiettivo: comprare una casa», ricordano con commozione i parenti.

La sua scomparsa ha lasciato nel dolore il padre Giovanni, la madre Maria Teresa, il fratello Carlo, i nonni Carlo e Rosa e tutti i familiari, oltre ai numerosi amici e colleghi che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza.

«La tragedia è legata esclusivamente a una fatalità imprevedibile», ribadisce la famiglia, chiedendo rispetto per il dolore di chi oggi si trova ad affrontare una perdita che ha profondamente colpito l’intera comunità.