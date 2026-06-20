Arrivano segnali incoraggianti per due dei tre cittadini di Nocera Inferiore coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi del casello di Caianello.

Nel violento impatto, una Citroën C3 si è scontrata con un camion che procedeva in direzione sud. Alla guida dell’auto c’era un sottufficiale dell’Esercito in servizio a Civitavecchia, che aveva offerto un passaggio a una vicina di casa e al figlio di tre anni, diretti nel Lazio per raggiungere il padre del piccolo.

Il bambino, trasportato in elisoccorso all’ospedale Santobono di Napoli subito dopo l’incidente, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le sue condizioni sono in miglioramento e i medici lo considerano fuori pericolo di vita.

Migliora anche il quadro clinico del militare nocerino, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli per le fratture riportate nell’impatto. L’uomo non sarebbe più in pericolo di vita.

Resta invece molto delicata la situazione della madre del bambino. La donna è ricoverata all’ospedale di Caserta e si trova ancora in stato di coma. I medici continuano a monitorarla costantemente, mentre familiari e amici attendono con speranza segnali positivi.

Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia Stradale di Caserta Nord, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

L’intera comunità di Nocera Inferiore segue con apprensione l’evolversi della vicenda, stringendosi attorno alla famiglia colpita da questa drammatica tragedia.