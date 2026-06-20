Notte di tensione a Nocera Inferiore, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento avvenuto nella zona compresa tra via Marco Nonio Balbo e via Siniscalchi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Secondo le prime informazioni, le ferite riportate non sarebbero gravi e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, il responsabile si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sull’episodio indagano i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. I militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliendo testimonianze ed elementi utili per identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione.

Le indagini sono attualmente in corso.