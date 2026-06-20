Un momento carico di emozione e significato si è vissuto nel reparto di Oncologia dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stata inaugurata la “Campana del Sollievo”, simbolo di speranza e rinascita per i pazienti che completano il percorso di cura contro il cancro.

A suonarla per la prima volta è stata Cinzia, una paziente guarita dalla malattia, che ha voluto condividere la propria gioia con medici, infermieri e operatori sanitari che l’hanno accompagnata durante il percorso terapeutico.

«Siete tutti toccati dalla mano di Dio», ha dichiarato con commozione, rivolgendosi all’équipe sanitaria che l’ha seguita fino al raggiungimento di questo importante traguardo.

La campana è stata collocata all’interno del reparto di Oncologia diretto dal dottor Bruno Daniele e rappresenta un gesto simbolico ormai diffuso in molti centri oncologici: il suo rintocco segna la conclusione delle terapie e l’inizio di una nuova fase della vita per i pazienti.

L’iniziativa è stata arricchita anche dalla donazione di due opere artistiche realizzate dalle giovani artiste napoletane Greta Paliotti e Rossana Diasparra, che contribuiranno a rendere ancora più accoglienti gli spazi dedicati ai pazienti e ai loro familiari.

Un gesto semplice ma dal forte valore umano, capace di trasformare un reparto ospedaliero in un luogo dove, accanto alle cure, trovano spazio la speranza, la gratitudine e la voglia di guardare al futuro con fiducia.

La “Campana del Sollievo” diventa così il simbolo di una vittoria personale, ma anche del lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati ogni giorno nella lotta contro le patologie oncologiche.