La Paganese Calcio 1926 ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista offensivo Mathieu Coquin, che vestirà nuovamente la maglia azzurrostellata nella stagione sportiva 2026/2027.

Francese, classe esperta e dotato di grande versatilità, Coquin è una mezz’ala offensiva capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato, distinguendosi per dinamismo, qualità tecnica e capacità di inserimento.

Nell’ultima stagione il calciatore ha militato nell’SSD Albalonga, dove ha collezionato 31 presenze e messo a segno 8 reti, confermandosi tra gli elementi più incisivi della squadra laziale.

Il suo percorso calcistico è iniziato in Francia, nei prestigiosi settori giovanili di Bordeaux e Ajaccio, prima del trasferimento in Italia, dove ha costruito gran parte della propria carriera.

Nel corso degli anni ha infatti indossato le maglie di Portici, Campobasso, Atletico Ascoli, Fidelis Andria, Matera e della stessa Paganese, società con la quale torna ora a vivere una nuova esperienza.

L’arrivo di Coquin rappresenta un tassello importante nella costruzione della rosa in vista del prossimo campionato, con il club azzurrostellato che punta su esperienza, qualità e conoscenza dell’ambiente per rafforzare il proprio organico.

Per il centrocampista francese si tratta di un ritorno particolarmente significativo, accolto con interesse dai tifosi, che ritroveranno un calciatore già apprezzato durante la sua precedente esperienza a Pagani.