Cresce l’emozione a Pagani per la solenne accoglienza della Madonna delle Grazie, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cittadina e profondamente legato alla tradizione locale.

Nel pomeriggio i fedeli si ritroveranno in piazza Cappella per attendere l’arrivo della Vergine, figura centrale della devozione popolare paganese. Quest’anno la sacra effigie farà il suo ingresso con un abito completamente restaurato, frutto di un lungo percorso reso possibile grazie alla generosità dei cittadini.

Come spiegano i collaboratori parrocchiali guidati dal parroco don Matteo Chamakalayil, il progetto è nato circa due anni fa, quando si rese necessario un importante intervento conservativo sulla veste della Madonna. Da allora è stata avviata una raccolta fondi che ha coinvolto l’intera comunità, permettendo di raggiungere rapidamente l’obiettivo grazie alle offerte dei fedeli.

Il nuovo abito è stato realizzato dal maestro Amedeo Giordano, che ha curato a mano ogni dettaglio, impreziosendolo con raffinati ricami in filo d’oro. Pur rispettando le caratteristiche originali della veste, il restauro ha introdotto elementi decorativi capaci di esaltare ulteriormente la figura della Vergine e del Bambino Gesù.

L’arrivo della processione sul sagrato della chiesa è previsto per le ore 18. A seguire si svolgeranno l’ingresso della statua nell’antica cappella gentilizia dedicata alla Madonna delle Grazie e il rito dell’intronizzazione. Alle 18.30 sarà recitato l’antico Rosario tradizionale, mentre successivamente sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe Giudice.

L’attesa è ormai terminata e, secondo chi ha avuto modo di ammirare in anteprima il nuovo abito, il risultato sarebbe particolarmente suggestivo. Per Pagani si prepara così una giornata intensa di fede e tradizione, nel segno di una devozione che continua a unire generazioni di fedeli attorno alla Madonna delle Grazie.