Cresce il malcontento a Palma Campania tra numerosi residenti che da diversi giorni segnalano problemi legati alla pressione dell’acqua nelle abitazioni.

Le lamentele arrivano da più condomini e riguardano una situazione che, secondo quanto riferito dai cittadini, starebbe causando notevoli disagi nella quotidianità. In alcune abitazioni, infatti, la pressione sarebbe talmente bassa da rendere difficoltoso l’utilizzo dei normali servizi domestici, compresa la possibilità di fare una doccia o utilizzare correttamente gli impianti per l’acqua calda.

«Paghiamo regolarmente il servizio eppure da giorni siamo costretti a convivere con l’acqua che arriva a filo», lamentano alcuni residenti sui social, chiedendo interventi rapidi per risolvere il problema.

Secondo le testimonianze raccolte, le segnalazioni sarebbero già state inoltrate al gestore del servizio idrico, con numerose richieste di verifica e assistenza. I cittadini chiedono ora risposte concrete e tempi certi per il ripristino della normale erogazione.

Non manca anche qualche critica all’amministrazione comunale. Alcuni residenti sostengono che, accanto agli interventi di riqualificazione urbana e agli spazi pubblici destinati alle famiglie, sia necessario garantire innanzitutto servizi essenziali ed efficienti.

La speranza è che la problematica possa essere risolta nel più breve tempo possibile, restituendo alle famiglie condizioni di normalità e un servizio adeguato alle esigenze quotidiane.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione dei cittadini, che continuano a chiedere interventi e chiarimenti sulle cause dei disservizi segnalati.

Redazione