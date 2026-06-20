Notte di violenza a Pompei, dove un giovane è stato accoltellato alle gambe dopo essere intervenuto in difesa del padre durante una lite scoppiata nell’area del mercato dei fiori.

L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato nella zona del mercato florovivaistico. Secondo una prima ricostruzione, un operatore del settore sarebbe stato ripetutamente infastidito e provocato da un gruppo di ragazzi presenti nell’area.

Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, il figlio dell’uomo sarebbe intervenuto per allontanare i giovani ed evitare che la tensione degenerasse. Tuttavia il confronto si sarebbe rapidamente spostato nel parcheggio della struttura, dove la situazione è precipitata.

Qui il ragazzo sarebbe stato aggredito dal gruppo e colpito con un’arma da taglio agli arti inferiori. Dopo l’aggressione, i responsabili si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni, pur richiedendo cure mediche, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei, guidati dal vicequestore Giuseppe Nicotera. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare gli autori dell’aggressione.