Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Stephen Hickey, in una delle prime visite istituzionali successive al recente insediamento del governatore.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e confronto sui temi di interesse comune, confermando i rapporti consolidati che legano la Campania e il Regno Unito sul piano economico, culturale e istituzionale.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi argomenti strategici, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione nei settori dell’innovazione, della ricerca universitaria, del turismo, della cultura e degli scambi commerciali.

Tra i temi discussi anche lo sviluppo sostenibile e le possibili iniziative volte a rafforzare ulteriormente le relazioni tra il territorio campano e il mondo britannico, attraverso progetti condivisi e nuove forme di collaborazione.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per consolidare i rapporti internazionali della Regione Campania e favorire future sinergie in ambiti considerati strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio.

La visita dell’ambasciatore Hickey si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali volte a promuovere il dialogo e la cooperazione tra la Campania e i partner internazionali.