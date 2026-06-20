Un gesto di straordinaria generosità nel momento più doloroso. La famiglia di Matteo Petti, il 15enne rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sul Corso Garibaldi a Salerno, ha autorizzato la donazione degli organi.

Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 21enne quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato violentemente con un’autovettura. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi, Matteo è stato affidato alle cure dei medici che hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Purtroppo, però, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali.

Nel dolore immenso per la perdita del figlio, la madre del ragazzo ha scelto di autorizzare l’espianto degli organi, permettendo così che dalla tragedia possa nascere una speranza per altre persone in attesa di un trapianto.

Profondo il cordoglio espresso dall’Istituto Pareto di Salerno, frequentato da Matteo. In una nota, dirigenti, personale scolastico e compagni di scuola hanno ricordato il giovane con affetto e commozione.

«Caro Matteo, per noi è stato un onore essere, anche solo per un tratto del tuo cammino, una guida nella tua crescita. Il tuo ricordo resterà vivo, custodito con rispetto e profonda umanità», si legge nel messaggio diffuso dalla scuola.

La scomparsa del 15enne ha profondamente colpito l’intera comunità salernitana, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia Petti.