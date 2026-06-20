Sono ore di forte preoccupazione a San Giorgio a Cremano per la scomparsa di Ermanno Dota, 50 anni, pasticcere e dipendente di un laboratorio dolciario, di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di ieri.

L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione, in corso Umberto, intorno alle 11.30, facendo perdere le proprie tracce. A denunciarne la scomparsa è stata la moglie, che insieme ad amici e familiari ha avviato una ricerca spontanea in diverse zone del territorio vesuviano.

Secondo quanto ricostruito dai parenti, Ermanno sarebbe uscito di casa a bordo della sua Opel Corsa nera, targata EV 951 TZ, lasciando però nell’abitazione il telefono cellulare e le chiavi.

Prima di allontanarsi avrebbe inviato un messaggio alla moglie con una frase che ha aumentato la preoccupazione dei familiari: «Se il problema sono io, vado via».

Stando ai racconti dei parenti, tra i coniugi ci sarebbe stata una discussione, descritta tuttavia come un normale diverbio familiare. L’uomo avrebbe riferito di sentirsi particolarmente stanco dopo aver lavorato fino a tarda notte in occasione di una manifestazione sul territorio.

Al momento della scomparsa indossava pantaloncini di jeans, una maglietta chiara a girocollo, scarpe da ginnastica e occhiali da sole.

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri, che hanno avviato le ricerche e gli accertamenti necessari per rintracciare il 50enne.

Familiari e amici lanciano un appello affinché chiunque abbia notizie o abbia visto l’uomo nelle ultime ore contatti immediatamente le forze dell’ordine.

«Siamo tutti molto preoccupati e speriamo che possa tornare presto a casa», è il messaggio che arriva dai suoi cari, impegnati senza sosta nelle ricerche.