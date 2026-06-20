La manifestazione organizzata per chiedere la riapertura dell’ospedale Mauro Scarlato e del Pronto Soccorso ha riportato al centro del dibattito cittadino un tema che da decenni interessa migliaia di persone. Amministratori, associazioni, rappresentanti istituzionali e cittadini hanno preso parte all’iniziativa per ribadire la necessità di restituire al territorio un presidio sanitario considerato fondamentale.

Al termine della giornata, però, oltre alle richieste rivolte alle istituzioni, è emersa anche una riflessione sulla partecipazione. Secondo molti cittadini, infatti, la presenza di circa duemila persone appare modesta se rapportata a una città che supera i 50mila abitanti e che da anni reclama servizi sanitari più efficienti.

Sui social e nelle discussioni pubbliche in tanti hanno evidenziato un paragone che sta facendo discutere: quello tra la partecipazione alla manifestazione per l’ospedale e quella registrata in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato della Scafatese. Un confronto che, per alcuni, mette in evidenza una diversa capacità di mobilitazione quando si parla di sport rispetto a temi come sanità e servizi pubblici.

Naturalmente si tratta di eventi molto diversi tra loro, accomunati però da un elemento: il coinvolgimento della comunità. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra il dibattito. Se il diritto alla salute viene considerato una priorità assoluta, perché la mobilitazione non ha coinvolto una fetta più ampia della popolazione?

Una domanda che continua ad alimentare il confronto in città e che va oltre i numeri della manifestazione. Per molti, la vera sfida non riguarda soltanto la riapertura dell’ospedale, ma anche la capacità di una comunità di unirsi e far sentire la propria voce quando sono in gioco questioni che incidono sulla vita quotidiana di tutti.

Redazione