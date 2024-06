Tragedia nel salernitano: uomo scomparso trovato morto

Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso

Eboli – Un tragico ritrovamento è avvenuto in via Federic II, dove è stato scoperto il cadavere in stato di decomposizione di un uomo di 69 anni, scomparso da cinque giorni. A lanciare l’allarme è stato un vicino, preoccupato perché non vedeva l’uomo da diversi giorni.

Le ricerche terminate tragicamente

I volontari del Vopi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Eboli e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Quest’ultimi hanno forzato l’ingresso del fabbricato di Campagna, dove l’uomo viveva, per permettere alle autorità di entrare e fare la triste scoperta.

La vittima era residente a Palomonte. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.