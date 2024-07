Sarno. Franco Annunziata: “già spesi 30.000 euro per interventi di sicurezza”

La nuova Giunta del sindaco Francesco Squillante a Sarno ha iniziato il suo mandato con una spesa significativa di 30.000 euro, destinata a interventi in materia di sicurezza del territorio. “La nuova Giunta Squillante non perde tempo e immediatamente spende 30.000 euro, di cui 15.000 per un progetto di produttività destinato alla Polizia Locale e altri 15.000 per un’agenzia di vigilanza che dovrebbe aumentare la sicurezza nelle piazze di Sarno nel periodo estivo” dice Franco Annunziata ex consigliere comunale.

La critica

Franco Annunziata ha espresso critiche verso queste misure, affermando: “Questi provvedimenti potevano avere un significato nei mesi scorsi, quando l’organico dei vigili urbani era sottostimato. Tuttavia, con le recenti assunzioni, appare palesemente ingiustificato”. Annunziata ha inoltre sottolineato che tali interventi sembrano essere più motivati da impegni elettorali piuttosto che da reali esigenze del territorio.

I dubbi di Annunziata

Annunziata ha aggiunto: “Si dice che chi ben inizia è metà dell’opera, ma questi primi provvedimenti già dimostrano la scarsa attenzione che il Sindaco Squillante dà alle casse comunali”. Le sue parole riflettono una preoccupazione diffusa tra i cittadini riguardo alla gestione delle risorse pubbliche e all’efficacia delle iniziative della nuova giunta.

La decisione di investire in sicurezza, sebbene sia importante, è vista da alcuni come un’opportunità mancata per destinare fondi a progetti che potrebbero avere un impatto più duraturo e significativo sul benessere della comunità. Con un organico dekka Polizia Locale recentemente rafforzato, la necessità di ulteriori spese in questo settore solleva interrogativi sulla priorità delle esigenze del territorio e sull’adeguatezza delle soluzioni proposte.