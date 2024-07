Nocera Inferiore. Le osservazioni di Torquato a De Maio

Nell’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha attaccato il suo predecessore che aveva fatto alcune osservazioni sulla Casa di Comunità a Fiano. Nell’intervista che segue ci sono le risposte e i chiarimenti da parte di Torquato, che ha difeso le sue posizioni e ha messo in evidenza alcune questioni critiche.

Domanda: Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco De Maio l’ha attaccata perché lei ha “osato” criticare la Casa di Comunità, a Fiano.

Risposta: Cosa posso dire, che non si dovrebbe polemizzare con chi non è presente e non può risponderti. Però se un mio post ha suscitato un dibattito consiliare, vuol dire che ha funzionato. Scrivere serve.

Domanda: Eppure De Maio ha detto che mentre lei scrive i post lui pensa ai fatti.

Risposta: I fatti finora sono anche quello che si è trovato fatto, dovrebbe aggiungere.

Domanda: Ma la rotatoria il cui progetto, ha detto, era sbagliato per un esproprio mancante?

Risposta: Abbiamo fatto gli espropri, vinto al TAR, fatto il progetto ottenuto il finanziamento, appaltati i lavori. Il grosso insomma. Han dovuto solo aprire il cantiere e apportare qualche miglioramento. Ingeneroso non riconoscerlo. Ma nessun esproprio mancato. Quello che vogliono fare è un “di più” al progetto. Nel frattempo la rotatoria funziona già.

Domanda: Torniamo alla questione Casa di Comunità.

Risposta: Un assurdo logistico e ambientale. Fiano è una zona agricola distante dalla città, scarsamente servita da mezzi pubblici. Un intervento di 5000mq di cemento e 4 milioni di euro, mentre l’ASL già dispone di altri locali non ha senso. Nel mentre l’ospedale è senza personale.

Domanda: Lei è stato attaccato da una consigliera di minoranza sulla questione Villa dei Fiori, perché la sua Amministrazione all’epoca avrebbe fatto confusione.

Risposta: Allora spieghi perché sull’argomento votò la nostra delibera consiliare nel 2022 (“sotto elezioni”, come dice lei), e perché ha votato dopo anche quella dell’attuale amministrazione poi bocciata dal Tar.

Domanda: Lei dice che in politica non si personalizza.

Risposta: Vero, ma purtroppo è quanto accaduto in questi due anni, quando sono stato oggetto, io ed ex assessori, di attacchi infondati talvolta offensivi, peraltro nel più assoluto silenzio del sindaco.

Domanda: De Maio ha detto che “la storia va avanti”, non si può sempre guardare indietro cioè.

Risposta: È giusto vada avanti per tutti, però.

Domanda: In che senso?

Risposta: Nella vicenda Casa di Comunità, ma non solo, vediamo un’amministrazione molto diversa dalla nostra. È giusto allora che ognuno vada avanti per la propria strada. E possa dire la propria liberamente.

Domanda: Un consigliere ha detto che in politica gli ‘ex’ non hanno senso perché consumati dalla nostalgia. Si riferiva a lei?

Risposta: Forse, ma la nostalgia è un sentimento nobile e poi si diventa sempre “ex” di qualcosa, l’importante è avere un passato da rivendicare. Non tutti possono farlo.

Domanda: Dica la verità, vuol tornare a fare il sindaco?

Risposta: Lo escludo. In dieci anni son state fatte tante cose ma come diceva un tale vorrei “andare oltre”.

Domanda: Chiude con una battuta?

Risposta: Sempre meglio che con una telefonata.