Treno deragliato a Centola, la denuncia di Cammarano per sollecitare le istituzioni

Cammarano (M5S): “Treno deragliato a Centola, urgenti investimenti nelle infrastrutture in Cilento”

Il consigliere regionale Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle ha lanciato un appello alle istituzioni affinché intervengano tempestivamente per migliorare le infrastrutture nel Cilento, a seguito del deragliamento di un treno a Centola. L’incidente, avvenuto lo scorso 9 luglio, ha causato gravi disagi alla mobilità locale, con blocchi ferroviari che perdureranno fino a venerdì.

Cammarano ha sottolineato come il trasporto ferroviario sia fondamentale per il turismo e per i residenti della zona, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per rimuovere i carri deragliati e ripristinare l’infrastruttura. “Da ieri sera e fino a venerdì raggiungere il Cilento in treno sarà un’impresa ardua. Chi arriva da nord sarà costretto a fermarsi a Battipaglia, chi arriva da sud a Sapri”, ha dichiarato il consigliere.

La denuncia di Cammarano

“Le ripercussioni sulla mobilità saranno notevoli, e residenti, operatori e turisti necessitano di informazioni chiare e servizi sostitutivi all’altezza che evitino o almeno limitino i disagi”, ha aggiunto Cammarano, esprimendo preoccupazione per l’impatto economico e sociale che il blocco sta avendo sulle comunità costiere proprio nel pieno della stagione estiva.

Denunciando la cronica carenza di collegamenti e i problemi del trasporto pubblico in Cilento, Cammarano ha chiesto un impegno serio e urgente da parte delle istituzioni per migliorare le infrastrutture. “È inaccettabile che il nostro territorio continui a subire episodi del genere senza una risposta adeguata e tempestiva. Solo così potremo garantire servizi efficienti ai nostri cittadini e sostenere il turismo, risorsa vitale per la nostra economia”, ha concluso.