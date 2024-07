Il consiglio comunale legittima D’Acunzi a Nocera Superiore

Con l’insediamento ufficiale, nella mattinata di ieri ha avuto inizio la legislatura di Gennaro D’Acunzi a Nocera Superiore. Durante la prima seduta del consiglio comunale, il neo sindaco ha prestato giuramento di fronte all’organo consiliare e alla città, visibilmente emozionato. Enrico Bisogno, penalista e capo dell’opposizione, ha sollevato preoccupazioni iniziali sulla validità della riunione e degli atti approvati, a causa dell’ineleggibilità del candidato sindaco Gaetano Montalbano e ha invitato “comunque a vigilare”.

L’elezione del presidente

Momento significativo della seduta è stata l’elezione del presidente del consiglio comunale. L’opposizione ha proposto Annalisa Carleo, nota per il suo impegno come garante per gli animali nell’amministrazione precedente, ma ha ottenuto solo i quattro voti della minoranza. Come già era nelle previsioni, la presidenza va a Galante Teo Oliva, il secondo consigliere più votato con 568 preferenze, scelto con voto unanime della maggioranza.

Dimissioni

Nel frattempo, Carmine Amato ha annunciato le sue dimissioni da consigliere provinciale, rispettando il principio di alternanza del suo partito, Fratelli d’Italia. Al suo posto subentrerà Annalisa Della Monica di Cava de’ Tirreni. Rosario Danisi e Raffaele Satiro hanno annunciato azioni legali sulla vicenda Montalbano, mentre Matteo Bove, primo dei non eletti della lista “Ci Siamo”, chiederà di ricontare voti. Martedì si torna in aula per discutere gli equilibri di bilancio.

Maria Iemmino Pellegrino