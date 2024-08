Sarno: rabbia per le condizioni del Fiume Sarno mostrate in un video virale su TikTok

SARNO – La diffusione di un video su TikTok ha suscitato indignazione tra i cittadini per lo stato in cui versa il fiume Sarno. Il filmato, pubblicato nelle ultime ore, mostra una delle poche aree incontaminate della foce del fiume, ora deturpata da comportamenti incivili e incuria.

Le immagini rivelano scooter parcheggiati ovunque, cestini stracolmi di immondizia, resti di cibo lasciati a terra, deiezioni animali non raccolte e l’assenza di bagni chimici. Queste scene hanno scatenato un’ondata di rabbia tra i residenti, in particolare dall’associazione “La Voce di Foce” preoccupati per la salvaguardia della bellezza naturale della zona.

VIDEO COMPLETO sulla pagina Facebook “La voce di Foce”

La denuncia

“Se questa deve essere la tendenza, preferiamo che l’area venga chiusa al pubblico per preservarne la bellezza e la naturalezza”, si legge in uno dei tanti commenti di protesta. I cittadini lamentano la mancanza di controllo e gestione, definendo la situazione come quella di una “terra di nessuno”.

Lucio Annunziata, portavoce del Comune di Sarno, insieme ai consiglieri comunali Ida Mareschi e Giuseppe Sodano, e al consigliere Francesco Squillante, sono stati chiamati in causa per intervenire e trovare soluzioni immediate. L’intera maggioranza e l’opposizione del consiglio comunale sono state sollecitate a prendere provvedimenti per ripristinare l’ordine e la pulizia nell’area.

La comunità locale chiede un intervento deciso per contrastare l’inciviltà e proteggere il fiume Sarno, affinché possa tornare ad essere un luogo di bellezza e serenità.