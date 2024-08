Sarno. Rio Foce: Franco Annunziata denuncia il mancato dragaggio

Rio Foce di Sarno, i lavori di manutenzione attivati nell’occhio della critica dell’opposizione politica. L’ex consigliere comunale Franco Annunziata denuncia il mancato dragaggio del canale che condizionerebbe la sopravvivenza dello stesso. Ma l’Ente di Palazzo San Francesco è pronto nei prossimi mesi a rilanciare un nuovo piano di interventi insieme a Consorzio di Bonifica ed Ente Parco.

Giunta a lavoro

La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Squillante ha annunciato i lavori di manutenzione del lungofiume di Foce, realizzati dal Comune con il Consorzio di Bonifica. I lavori di pulizia coinvolgono sia le sponde che il letto del corso d’acqua. Questo intervento è indispensabile per preservare uno dei beni naturali più preziosi della città.

Interventi parziali per l’opposizione

Dall’opposizione c’è chi però sottolinea la parzialità degli interventi messi in campo. «Si tratta della solita operazione di facciata che non risolve i problemi atavici della manutenzione del Rio Foce, Rio San Marino e Rio Palazzo. Ho fatto una passeggiata lungo il Rio Foce e invito gli amministratori locali a fare altrettanto. Il fiume ormai non è più visibile, sono anni che non viene dragato, sono anni che non viene pulito, sono che gli argini non vengono manutenuti. Passeggiando si notano anche gli scarichi a cielo aperto di importanti aziende del territorio» ha sostenuto l’ex consigliere Annunziata, molto critico soprattutto per una questione ambientale aperta nel territorio. Questi che sono noti alla stessa maggioranza, pronta a coordinarsi per realizzare, insieme a Consorzio di Bonifica ed Ente Parco, un piano interventi in vista dei prossimi mesi.

Alfonso Romano