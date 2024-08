Caos in Cardiochirurgia al Ruggi di Salerno: medici costretti a scegliere chi salvare prima

Una situazione critica si sta verificando nel reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Ruggi di Salerno, dove la carenza di specialisti ha raggiunto livelli allarmanti, costringendo i medici a decisioni drammatiche su quali pazienti operare per primi. In particolare, il 7 agosto, un paziente in procinto di essere operato per un infarto imminente è stato rimandato in reparto per far posto a un altro paziente giunto d’urgenza con una lacerazione acuta dell’aorta.

Nei giorni successivi, il reparto ha affrontato un sovraccarico di emergenze, con un numero esiguo di cardiochirurghi disponibili, molti dei quali assenti per ferie o sospesi a seguito di un’indagine della Procura. La situazione ha suscitato l’allarme tra il personale medico, che ha scritto alla Direzione sanitaria chiedendo il reintegro urgente dei colleghi sospesi, tra cui il primario Enrico Coscioni, per evitare ulteriori rischi per la vita dei pazienti.

Fonte La Città