A Nocera Superiore prende il via “Bentornato in Città”. Si inizia questa sera con Le Ninfe della Tammorra

L’estate 2024 a Nocera Superiore si arricchisce di un programma variegato di eventi artistici e culturali, pensati per tutti i gusti e per tutte le età. “Bentornato in Città 2024”, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Gennaro D’Acunzi, promette serate di grande intrattenimento che spaziano dalla musica al teatro, dall’animazione per bambini ai concerti dal vivo.

Il calendario si apre il 30 agosto con il concerto delle “Ninfe della Tammorra” alle ore 21.30 presso Corso Matteotti, seguito il 31 agosto da un doppio appuntamento: animazione per bambini con “I Sognatori” e un concerto live della band “Archivio”. Gli eventi proseguono fino alla fine di settembre, includendo spettacoli teatrali come “Non sempre è come sembra” della Compagnia teatrale “Attori per diletto”, la performance di Paolo Caiazzo con “Terroni si nasce ed io lo nacqui…modestamente”, e l’atteso live show di Gabriel Battipaglia.

Si inizia questa sera con le Ninfe della Tammorra

Il Parco Archeologico e Corso Matteotti faranno da sfondo a molte di queste manifestazioni, che culmineranno il 29 settembre con l’esposizione di auto d’epoca in occasione della “Giornata nazionale del veicolo d’epoca – Trofeo Gerardo Gustato”, seguita dal concerto del Maestro Espedito De Marino e friends con un omaggio a Roberto Murolo.

Un’estate all’insegna della cultura e del divertimento, che invita cittadini e visitatori a riscoprire la bellezza e la vivacità di Nocera Superiore.