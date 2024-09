Angri. La vergogna: discariche rifiuti davanti alle scuole (video)

I cittadini denunciano rifiuti sui marciapiedi di via Cuparelle, creando pericoli per i bambini e discariche abusive

Angri. La vergogna: discariche rifiuti davanti alle scuole

Marciapiedi pericolosi. I cittadini ma anche i genitori dei bambini che frequentano il Primo circolo didattico “Fusco” denunciano lo stato di degrado di via Cuparelle. I marciapiedi sono invasi da rifiuti, soprattutto nei pressi del raccoglitore di indumenti usati, trasformato in un vero e proprio ricettacolo di spazzatura, già segnalato più volte all’assessore delegato Salvatore Mercurio. C’è una difficoltà pratica a percorrere il marciapiede che conduce all’ingresso della scuola con grave pericolo per l’incolumità dei più piccini.

I furbetti di importazione

Pochi metri più avanti, vicino all’ingresso dell’Istituto Giustino Fortunato, persiste una discarica abusiva di materiale stagno, elettronico e plastica, probabilmente scaricata da persone provenienti da altri paesi e conferiti nelle ore notturne. I residenti hanno più volte richiesto all’amministrazione di Cosimo Ferraioli l’installazione di un sistema di videosorveglianza per tentare contrastare il fenomeno.

Degrado sparso

La situazione è comune a molte zone della città in cui si trovano raccoglitori di indumenti usati, che diventano spesso punto di attenzione per discariche illegali. Nel frattempo, in città cresce il dibattito sulla raccolta differenziata, con molti cittadini che sembrano disorientati non avendo recepito correttamente il calendario di smaltimento, forse a causa di una comunicazione poco efficace da chi è stato incaricato negli ultimi mesi.

