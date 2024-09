L'Agro Nocerino-Sarnese si anima di eventi in questo sabato di fine estate, offrendo una ricca varietà di appuntamenti per tutte le età

Stasera Carnevale Estivo a Scafati, Infiorata a Casatori e spettacolo per bambini a Sant’Antonio Abate

A Scafati, l’attesa è per il Carnevale Estivo, che prenderà il via questa sera alle 18:00. I carri allegorici partiranno da via Genova, attraverseranno via Martiri d’Ungheria e Corso Nazionale, per poi concludere la sfilata in Piazza Vittorio Veneto. Questa colorata manifestazione rappresenta il gran finale della rassegna estiva organizzata dal Comune di Scafati, regalando un’ultima giornata di festa ai cittadini e visitatori.

L’infiorata

A San Valentino Torio, continua la 29ª edizione dell’Infiorata di Casatori, un omaggio floreale alla Vergine Maria, con la creazione di un suggestivo tappeto verticale. Questa tradizionale iniziativa artistica coinvolge numerosi volontari nella realizzazione di intricate composizioni floreali, arricchendo la giornata con un’atmosfera di spiritualità e arte.

Il teatro dei burattini a Sant’Antonio Abate

A Sant’Antonio Abate, invece, il Parco della Gentilezza ospita uno spettacolo imperdibile per le famiglie: il teatro dei burattini con protagonisti i simpatici Minions. Gli spettacoli, previsti per oggi e domani, avranno due repliche giornaliere alle 17:00 e alle 18:30. Un’occasione speciale per divertirsi insieme agli artisti itineranti che porteranno sul palco momenti di gioia e risate. Un sabato ricco di emozioni e divertimento per tutti quindi.

Raffaele Parlati