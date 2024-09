Angri. Bus studenti Linea 71 affollata: gli studenti protestano. La linea collega la città e la periferia. Chieste più corse

Gli studenti del liceo Scientifico “Don Carlo La Mura” di Angri lanciano un grido d’allarme sulla situazione del trasporto pubblico locale, in particolare quello legato alla linea 71 di Busitalia che collega Sant’Egidio del Monte Albino a via dei Goti passando per via Nazionale, Orta Loreto, Orta Longa e via Badia.

Un collegamento importante

Un bus di collegamento importante per il territorio che garantisce agli studenti che vivono in periferia di raggiungere la scuola secondaria di secondo grado di Angri. «Ci sentiamo come sardine in scatola», hanno denunciato gli studenti. L’affollamento eccessivo sul bus, soprattutto nelle ore di punta, rende il viaggio un calvario: «Manca lo spazio per muoversi, si fatica a respirare e molti ragazzi si sentono male. A volte rinunciamo a prendere l’autobus proprio per la folla», hanno raccontato. Sulle possibili soluzioni e proposte la comunità studentesca dei pendolari si divide, alcuni vorrebbero autobus più grandi per contenere più persone, altri vorrebbero bus più piccoli aumentando le corse da diverse zone. «Paghiamo il biglietto, facciamo l’abbonamento ma non riceviamo un servizio adeguato” sottolineano. La situazione è tanto più grave in quanto l’istituto superiore è in continua crescita con una buona offerta formativa e indirizzi a cui iscriversi, ma il servizio di trasporto pubblico non sembra tenere il passo. «È come se la scuola fosse cresciuta e il bus fosse rimasto fermo», ha commentato un genitore.

La precedente mobilitazione

In passato, una mobilitazione degli studenti aveva portato a un miglioramento degli orari delle corse della linea 71. È chiaro, quindi, che l’azione collettiva può portare risultati. Altri ancora suggeriscono di scrivere a BusItalia Campania che pare l’unico referente atto a raccogliere le proteste che al momento girano solo sui social. «Magari – hanno puntualizzato gli studenti – con un coinvolgimento del Comune di Angri potrebbe affiancarci nel denunciare il nostro disagio ».

Annosi problemi

Dalla loro parte infatti gli studenti hanno le famiglie e la città. Una problematica molto sentita sul territorio quella del trasporto pubblico. Alcune lamentele provengono pure dai pendolari che usano altre bus di linea di Busitalia. Il sovraffollamento dei mezzi pubblici, oltre a causare disagio, rappresenta pure un serio rischio per la salute pubblica, favorendo nello spazio ristretto in cui si è costretti a stare, la diffusione di virus e batteri, soprattutto in periodi come l’autunno, appena iniziato.

Intervento immediato

È evidente che le criticità legate alla linea 71, così come ad altre tratte, richiedano un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti. Gli studenti del liceo doriano, sostenuti da genitori e comunità, hanno già dimostrato che l’azione collettiva può portare a risultati concreti. Ora, spetta alle istituzioni locali e a Busitalia ascoltare le richieste e garantire un servizio di trasporto all’altezza di un territorio in crescita.

Anna Villani