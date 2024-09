Verso Cassino-Paganese: big match per gli azzurrostellati

La Paganese, capolista del girone G con 7 punti, domenica sfiderà il Cassino al Gino Salveti, per un match di alta classifica. La squadra di mister Esposito cercherà di dare continuità alle due vittorie ottenute contro Anzio e Real Monterotondo per continuare a far sognare i tifosi azzurrostellati.

Il tecnico della Stella in settimana ha ritrovato Ferreira che potrebbe essere convocato per la trasferta di Cassino, ma è difficile ipotizzare uno schieramento dal primo minuto.

L’avversario della Paganese

Il Cassino è una delle squadre costruite per lottare per un posto al vertice; il tecnico dei romani, Imperio Antonio Carcione, ex Paganese, dopo l’avvio shock a Trastevere (sconfitta per 3-0), ha trovato due vittorie consecutive contro Real Monterotondo e Atl.Lodigiani. In grande spolvero Abreu, attaccante di prima fascia che ha già trovato 3 reti.