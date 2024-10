Pagani, in vendita la farmacia comunale. La vicenda

Pagani – Il Comune di Pagani è pronto a cedere la maggioranza delle quote della farmacia comunale situata in via Alcide De Gasperi, nel tentativo di risanare le finanze dell’ente, in dissesto dal 2019. Il sindaco Lello De Prisco ha annunciato l’imminente pubblicazione del bando di concessione, che prevede la vendita del 51% delle quote della struttura. L’operazione punta a raccogliere circa mezzo milione di euro, con l’obiettivo di riequilibrare i conti comunali e recuperare risorse strategiche.

La decisione

La decisione di mettere in vendita una parte della farmacia comunale giunge dopo anni di difficoltà economiche e contenziosi che hanno penalizzato l’ente. L’amministrazione comunale sta lavorando con impegno per risolvere la questione, ritenendo la vendita una scelta necessaria per superare la crisi finanziaria. Sin dal suo insediamento, l’amministrazione De Prisco ha perseguito con determinazione l’idea di privatizzare la gestione della farmacia, convinta delle potenzialità economiche di tale asset.

Come scrive il giornalista Alfonso Romano su La Città, la farmacia comunale ha rappresentato per anni un’importante risorsa per il Comune, ma il susseguirsi di perdite economiche e problematiche gestionali ha reso inevitabile la cessione di una parte delle quote. Il sindaco De Prisco ha sottolineato come negli ultimi anni siano stati ottenuti risultati finanziari positivi, segnando un’inversione di tendenza rispetto al passato. Tuttavia, l’attuale situazione richiede ulteriori interventi per garantire la stabilità economica dell’ente.

Il bando, inizialmente previsto per il 2023, ha subito dei ritardi, ma dovrebbe essere pubblicato a breve. L’amministrazione comunale si augura che la vendita possa non solo migliorare i conti, ma anche favorire una gestione più efficiente e dinamica della farmacia. Il ricavato sarà impiegato per uscire dal tunnel del dissesto finanziario, consentendo all’ente di riscuotere liquidità essenziale per il rilancio economico della città.

Fonte: Alfonso Romano, La Città