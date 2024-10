Angri punta al futuro: firmata la permuta storica, in arrivo una Casa di Comunità

Angri, nuovi immobili per il Comune e una Casa di Comunità

È stata ufficializzata quest’oggi un’importante operazione immobiliare per il Comune di Angri. Presso l’Ufficio della Segretaria Comunale, alla presenza della Dott.ssa Maria Mandara, è stata firmata la permuta dell’edificio che attualmente ospita la Guardia Medica in via dei Goti con gli immobili di via Arnedi (ex ASL) e i locali dell’ex Guardia Medica in Fondo Badia. Questi ultimi edifici entrano così a far parte in modo definitivo del patrimonio del Comune di Angri.

Le dichiarazioni di Ferraioli, sindaco di Angri

Il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’impegno e la determinazione che hanno caratterizzato un percorso durato circa dieci anni: “Un lavoro ambizioso portato avanti con determinazione per circa dieci anni e che, nonostante le sfide burocratiche, oggi si trasforma in realtà per il bene della nostra città. Ma le buone notizie non finiscono qui.”

Il primo cittadino ha inoltre annunciato un altro importante risultato: “Abbiamo chiesto e ottenuto che l’ASL si impegni a realizzare una casa di comunità, finanziata attraverso PNRR per l’importo di 3 milioni di euro, nell’edificio di Fondo Badia. Una casa di comunità che l’ASL Salerno gestirà per 30 anni.”

Importante progresso per la città

La futura casa di comunità sarà un centro sanitario innovativo, in cui lavoreranno in modalità integrata e multidisciplinare professionisti sanitari e sociali, offrendo un supporto essenziale al territorio.

Infine, Ferraioli ha sottolineato come anche l’acquisizione dell’edificio di via Arnedi rappresenti una grande opportunità per Angri: “L’acquisizione strategica dell’edificio di via Arnedi, inoltre, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo urbano: aprirà la strada a un ambizioso progetto di riqualificazione nel cuore della città, aprendo scenari davvero importanti sia per la vivibilità che per la viabilità della nostra Angri”.