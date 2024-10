Sant’Antonio Abate. Si dimette il presidente Vertolomo

Terremoto in casa Sant’Antonio Abate; il presidente onorario Andrea Vertolomo si è dimesso. Questa decisione è scaturita dopo un duro confronto avuto con i tifosi dopo la gara contro il Città di Solofra terminato 0-0.

In settimana è apparso un comunicato degli ultras della Vecchia Guardia che invocavano le dimissioni del presidente Vertolomo, accusandolo di non aver mantenuto le promesse fatte.

Andrea Vertolomo ha comunicato che la gestione passerà momentaneamente a Gino Montella, in attesa dell’ingresso di nuovi imprenditori.

Il comunicato

Il sottoscritto Vertolomo Andrea in qualità di presidente onorario della Polisportiva Sant’Antonio Abate 1971 s.s.d. a r.l., rassegno le dimissioni con decorrenza immediata in virtù della violenta constatazione perpetrata nei miei confronti, alla mia famiglia e a tutti i collaboratori del Sant’Antonio Abate 1971.

Nonostante i numerosi sforzi economici profusi da 4 anni a questa parte in cui ho sottratto risorse economiche alle mie aziende ed alla mia famiglia, ritengo che non esistano più i presupposti per un mio impegno a favore della società. Al di là delle contestazioni anche domenica 27 sono accaduti incidenti che non hanno nulla a che vedere con lo Sport.

Come non dimenticare episodi di violenza che hanno causato in questi anni, non solo danni economici per la società ma anche danni d’immagine alla stessa Città, che con molto lavoro abbiamo cercato di cancellare, rivitalizzando una società che nel corso degli anni aveva vissuto l’onta di vari fallimenti e riportandola stabilmente nel massimo campionato regionale.

La gestione ordinaria della squadra resta in capo all’avvocato Gino Montella, mio consulente legale, per favorire anche l’eventuale subentro di nuovi investitori ( come da sempre dimostrata disponibilità ) e che mai si sono proposti in 4 anni.

Gli sforzi di questi anni li ho fatti solo per amore dello sport.

Sant’Antonio Abate

29/10/2024

Andrea Vertolomo