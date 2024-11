Nocera Superiore celebra il 4 novembre, cerimonia a partire dalle ore 10.00

In occasione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, invita tutta la cittadinanza a unirsi nelle celebrazioni in onore dei militari impegnati nella difesa dei valori comuni e della sicurezza internazionale. La giornata sarà un momento di riflessione e gratitudine verso le Forze Armate, impegnate non solo nelle missioni di pace, ma anche in attività di soccorso durante calamità e nella gestione delle emergenze.

La cerimonia

Le commemorazioni inizieranno alle ore 10:00 a Pecorari, con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai caduti, vicino alla scuola San Giovanni Bosco. Successivamente, alle ore 10:30, un corteo partirà dalla Casa Comunale in Via Matteotti, con un secondo momento di deposizione della corona al monumento ai caduti e una preghiera in suffragio di tutti i caduti.