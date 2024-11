Ubriaca al volante investe 3 persone: una è grave

Un violento incidente stradale ha sconvolto la notte di domenica a Policastro Bussentino. Poco dopo le 23, lungo la Statale 18, nei pressi del campo sportivo, una Ford Fiesta guidata da una 46enne di San Giovanni a Piro ha investito un 56enne del luogo, provocando ferite gravissime.

Come riportato da La Città, secondo le prime ricostruzioni, l’autovettura avrebbe impattato con violenza contro il pedone che, al momento dell’incidente, si trovava sul bordo della carreggiata in compagnia di altre due persone. Queste ultime, coinvolte nella carambola, sono fortunatamente riuscite a farla franca con qualche escoriazione. Il 56enne, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove è tuttora ricoverato.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono state rese note le cause dello schianto, ma gli inquirenti stanno indagando su tutte le possibili ipotesi. Sempre come riportato da La Città, pare che la donna al volante fosse ubriaca.