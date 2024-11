Nocerina-Ischia 1-2: i molossi escono dalla Coppa Italia

Ischia Calcio corsara anche in Coppa Italia. Una doppietta di Favetta decide la gara secca dei trentaduesimi di finale in casa della Nocerina nel remake della recente sfida di campionato. Gialloblù vittoriosi al “San Francesco” a distanza di 26 anni. Per la Nocerina è il primo stop stagionale.

Nocerina-Ischia 1-2: la cronaca

Pronti-via e Favetta può calciare su suggerimento di Trofa: pallone alto. Prima occasione per i molossi al 19′: Vono cerca la porta da posizione defilata in seguito ad un’uscita di Zandri ma la sfera sorvola la traversa. Al 24′ Vono dalla sinistra mette in area, Manneh salta ma non trova lo specchio della porta. Pochi secondi dopo l’Ischia riparte. Cross dalla destra di Trofa, la difesa rossonera rinvia corto: da fuori arriva Montanino con una saetta sfiora l’incrocio dei pali. Buona chance gialloblù al 27′: Favetta di testa fa ponte per Padulano che nel cuore dell’area non riesce a calciare in maniera pulita e così la retroguardia nocerina si salva. Al 41′ Nocerina in vantaggio: errato disimpegno gialloblù sulla trequarti, pallone recuperato, servizio in area per Ferrari che di sinistro batte Zandri.

In avvio di ripresa Padulano scatta sul filo del fuorigioco, entra in area ma viene affrontato irregolarmente dal portiere. L’arbitro con qualche secondo di ritardo assegna il rigore all’Ischia che viene trasformato dall’ex Favetta con un destro forte e angolato. L’Ischia la ribalta al 15′: Florio fa correre D’Anna che vola verso il fondo, perfetto cross basso per l’accorrente Favetta che scarica in porta in anticipo sui difensori molossi. Al 20′ Montanino cincischia nella propria area, la palla carambola su Ferrari, si impenna e Zandri deve effettuare un colpo di reni per salvare in angolo. Il portiere gialloblù poco dopo è bravo ad uscire coi piedi su Vono. La Nocerina manda in campo tutte le sue bocche di fuoco per rimediare ma alla mezzora Favetta va vicino alla tripletta: il destro a giro non passa lontano dall’incrocio. Al 35′ Patalano da fuori area impegna Pirrò. Al 41′ l’arbitro concede un calcio di rigore alla Nocerina per una presunta trattenuta in area di Chiariello (secondo giallo, espulso) ai danni di Marquez. Dal dischetto lo stesso attaccante rossonero carica il destro ma grande è la risposta di Zandri che respinge e poi chiude lo specchio della porta sul nuovo tentativo di Marquez. Zandri al 93′ di nuovo bravissimo sul colpo di testa ravvicinato di Ferrari. Nel 4′ di recupero, Gadaleta va via in campo aperto, calcia ma Pirró evita la segnatura respingendo in corner.

Sedicesimi di Finale mercoledi 20 novembre (gara unica) contro la Scafatese che ai rigori ha eliminato la Paganese.

Nocerina-Ischia 1-2: il tabellino