Raffaele Clemente nuovo presidente onorario dell’Angri

L’US Angri ha comunicato l’ingresso in società di Raffaele Clemente nel ruolo di presidente onorario.

Il comunicato

è il nuovo presidente onorario della nostra società. Una carica di rappresentanza che è stata decisa e conferita in maniera unanime dal Consiglio di Amministrazione della società grigiorossa. Una presenza che garantirà una maggiore stabilità societaria e una pianificazione progettuale della stagione in corso per raggiungere l’obiettivo primario della salvezza.

:

“Arrivo in una società importante per contribuire a consolidare il progetto calcistico attualmente in corso. La mia presenza vuole conferire maggiore solidità anche grazie alla mia esperienza professionale di consulente finanziario e aziendale. Assicurare una stabilità societaria è la priorità che ci siamo imposti insieme al presidente e al direttore generale . Una stabilità forte riporterà serenità all’ambiente e permetterà di affrontare le prossime scelte e le prossime sfide con una maggiore responsabilità ma anche con una migliore prospettiva in virtù dei risultati che saremo chiamati a conseguire in questo difficile e avvincente campionato”.