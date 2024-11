Salerno lancia il Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing: un ponte tra innovazione e futuro

A Salerno nasce un nuovo Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing, frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e Evolution GROUP.

Questo innovativo percorso biennale si propone di formare professionisti altamente qualificati, pronti a rispondere alle sfide di un mercato del lavoro sempre più digitale.

La combinazione di formazione teorica accademica e applicazione pratica rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, che acquisiranno competenze avanzate in un settore in rapida evoluzione.

Il corso, frutto della sinergia tra il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) e un network di aziende consolidate, segna un’importante evoluzione per il panorama accademico italiano, integrando il mondo universitario con le realtà produttive.

Gli studenti, infatti, avranno a disposizione un percorso che li prepara a entrare direttamente nel mercato del lavoro. “Abbiamo progettato un ciclo di studi biennale, pensato per formare figure trasversali con competenze digitali e tecnologiche, in grado di interagire con il mercato del lavoro – ha spiegato Virgilio D’Antonio, Direttore del DISPC al portale d’informazione adnkronos.com.

Grazie alla collaborazione con Evolution Group e una rete di aziende, il corso offre sbocchi professionali concreti già durante il percorso di studi.”

Il Corso di Laurea Magistrale non si limita a colmare un vuoto formativo, ma introduce un nuovo modello di didattica, caratterizzato da laboratori, stage aziendali e un approccio multidisciplinare.

Gli studenti acquisiranno non solo competenze digitali avanzate, ma anche capacità manageriali, con la possibilità di applicarle direttamente nel corso degli studi. “Questo corso nasce per rispondere a un mercato del lavoro sempre più digitale, integrando modelli manageriali, strumenti digitali e una forte connessione con il territorio e le sue imprese – ha aggiunto Francesco Polese, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.”

Un altro aspetto distintivo del progetto è l’attenzione all’internazionalizzazione e alla multiculturalità, come sottolineato da Luca Carrubbo, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese: “Il Digital Marketing non riguarda solo la comunicazione, ma è un approccio che pervade tutti i processi aziendali. Questo corso rappresenta una novità per il panorama nazionale, con un focus particolare sull’internazionalizzazione.”

L’iniziativa ha anche un impatto positivo sul territorio, dimostrando come la collaborazione tra università, imprese e istituzioni locali possa generare un cambiamento concreto. Gli studenti avranno l’opportunità di diventare protagonisti dell’economia digitale, portando innovazione e crescita nel sud Italia.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di un percorso formativo così innovativo, che rappresenta un’eccellenza per il Sud Italia – ha dichiarato Francesco Apicella, Presidente di Evolution Group.

È un onore formare insieme i professionisti del futuro e creare nuove opportunità per il nostro territorio.” Il Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing dell’Università di Salerno si propone così di diventare un punto di riferimento per l’alta formazione in Italia, anticipando le esigenze di un mercato in continua trasformazione.