Tragico incidente nelle Marche: 48enne di Scafati perde la vita

Un terribile incidente stradale nelle Marche è costato la vita a Gianpiero Cavallaro, operaio 48enne originario di Scafati. L’uomo, lunedì sera, era alla guida della sua Mini Cooper quando si è scontrato frontalmente con una Jeep Compass lungo la Strada Statale 16, nei pressi di Loreto, a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’autostrada A14.

Il dramma familiare

Gianpiero stava tornando a casa a Porto Recanati per cenare con la moglie Tiziana e i loro due figli gemelli. Tuttavia, quella casa in via Mar del Plata non l’ha mai raggiunta. Il 48enne è morto sul colpo, e i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili.

Indagini e condizioni dei feriti

La coppia a bordo della Jeep Compass è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Loreto, che non hanno rilevato segni di frenata, insieme al personale sanitario.

La salma di Gianpiero è stata sottoposta a un riscontro diagnostico per determinare con esattezza le cause del decesso. La data dei funerali non era ancora stata fissata fino a ieri sera.

Una tragedia che ha sconvolto due comunità: quella di Scafati, sua città d’origine, e quella di Porto Recanati, dove viveva con la sua famiglia.