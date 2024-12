Giorno dell’Immacolata nell’Agro Nocerino: tradizioni e appuntamenti da non perdere

I più tradizionalisti resteranno in casa per addobbare l'albero, ma per chi si è anticipato, ecco le attività da svolgere quest'oggi, meteo permettendo

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie e nell’Agro Nocerino non mancano le occasioni per celebrare questa giornata tra tradizioni religiose, eventi culturali e momenti di svago.

Per chi ama l’atmosfera natalizia, i mercatini allestiti nei centri storici, come quelli di Salerno, nella magica cornice delle Luci d’Artista, Nocera Inferiore, Sant’Antonio Abate e Cava de’ Tirreni, offrono una vasta scelta di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e dolci tipici. La magia delle luminarie, già accese nei principali comuni, regala scenari incantevoli per passeggiate serali.

Eventi culturali e mostre

Gli appassionati di arte e storia possono approfittare della giornata per visitare musei e mostre. A Nocera Superiore, il Parco Archeologico Urbano propone visite guidate, mentre a Sarno il Museo Archeologico ospita esposizioni dedicate alla storia locale.

Gastronomia tipica

Il giorno dell’Immacolata è anche l’occasione per gustare i piatti della tradizione. Si dà infatti il via alle danze dei lunghi pranzi natalizi e si inizia con a “pizza di scarola” e i dolci tipici come roccocò e struffoli, immancabili sulle tavole locali. Molti ristoranti e trattorie offrono menù dedicati per assaporare le specialità del territorio.

Attività per famiglie

Le famiglie possono trascorrere la giornata nei parchi urbani, come Villa Comunale di Angri, o partecipare ai laboratori creativi per bambini organizzati da associazioni locali.

Nonostante l’allerta meteo prevista, che potrebbe modificare alcuni appuntamenti, come nel caso della “Girata” a Torre del Greco, il giorno dell’Immacolata nell’Agro Nocerino rimane un’occasione speciale per immergersi nella cultura, nella fede e nelle tradizioni del territorio.

In copertina: Albero di Natale a Sant’Antonio Abate