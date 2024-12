Evento finale di premiazione “Social-green”: grande successo al teatro Diana di Nocera Inferiore

Animazione, musica e spettacolo, questi gli ingredienti dell’evento che ha visto il coinvolgimento degli istituti comprensivi del territorio, proprio quelli aderenti al progetto sull’ambiente, dove gli studenti hanno avuto il compito di realizzare uno spot audio della durata massima di 1 minuto, in cui esprimere un messaggio chiaro e diretto alle nuove generazioni, ma anche ad un pubblico più adulto sul rispetto della realtà circostante. Il secondo, il terzo e il quinto istituto comprensivo, con le rispettive classi scelte, hanno reso ben chiaro l’obiettivo del contest ambientale, grazie alla realizzazione di prodotti particolarmente originali e creativi, in grado di spingere alla riflessione su aspetti del quotidiano di cui non essere indifferenti. Il gruppo delle classi terze del III istituto comprensivo si è aggiudicato la prima posizione con lo spot dal titolo “Salviamo il pianeta”, a seguire, come seconda classificata, la classe 3D del V istituto comprensivo, “Non lasciare che tutto scorra” e terza posizione per la classe 2D del II istituto comprensivo con lo spot “Nocera pulita. Il futuro che vogliamo”.

Ospiti d’eccezione della serata, gli attori, doppiatori e conduttori televisivi, Gigi & Ross, che hanno impreziosito la serata con i loro esilaranti sketch noti al grande pubblico, compresi i presenti in teatro divertiti dalle gags del duo che, allo stesso modo, ha rivolto messaggi sociali protesti ad una sensibilizzazione capillare, complimentandosi per il progetto stesso. “Sono stati tutti bravissimi. Parlare ai giovani, renderli protagonisti è la mission della mia associazione, coniugando divertimento e sensibilizzazione su tutte le problematiche che riguardano i ragazzi come anche in questo caso, in cui abbiamo voluto far luce su un tema di cui tutti, sin da subito, devono essere testimoni di buone prassi. Ringrazio tutte le scuole partecipi e l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore nella persona del Sindaco Paolo De Maio e del consigliere comunale nonché presidente della commissione ambiente, Carmen Granato, con la quale abbiamo seguito l’intero iter del progetto a partire da settembre, rispettando le tempistiche in maniera rigorosa e giungendo, così, alla serata finale che è stata fonte di soddisfazione per i ragazzi partecipi e per noi che abbiamo creduto al valore di questo progetto, nuovo, alternativo e utile per i ragazzi”, queste le parole del presidente dell’associazione “Social – Disco”, Maurizio Schettino.

“Il comune di Nocera Inferiore è sempre attento e supporta iniziative su questi temi ambientali, come dimostrato con le attività di sensibilizzazione sul conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle norme con la presenza degli ispettori ambientali oltre alla recente approvazione, per la prima volta, del regolamento sulle antenne di telecomunicazione”, ha affermato il sindaco De Maio a cui hanno fatto seguito quelle del consigliere Granato, che ha aggiunto: “Iniziative come queste sono in linea con l’amministrazione comunale. Abbiamo da sempre sensibilizzato le scuole su aspetti specifici in materia ambientale e questo progetto si aggiunge a quanto fatto. Gli studenti tutti sono stati bravissimi nella realizzazione dello spot audio, il ringraziamento va a loro, alle dirigenti scolastiche ed alle docenti tutor per aver aderito al progetto realizzato con l’associazione di Maurizio Schettino a cui pure va il mio plauso per aver permesso tutto ciò.”